Президент Украины Владимир Зеленский не думает, что президент России Владимир Путин будет использовать ядерное оружие.
Как он сказал во время The New York Times DealBook Summit, отвечая на вопрос о возможности ядерной войны, Путин хочет захватить Украину и управлять этой территорией.
"Мне кажется, агрессия Путина – абсолютно спрогнозированное ним дело. Он хочет просто захватить Украину и примитивно уничтожить наше население. И полностью управлять этой территорией", – подчеркнул Зеленский.
В то же время он отметил, что украинцы защищают себя. Зато сам Путин не совсем контролирует все процессы в российской армии.
"Может ли он на этом пути использовать ядерное оружие – я не могу вам сказать. Потому что я считаю, что он не совсем контролирует все процессы, которые происходят у него в армии. То какие-то люди зашли и насиловали детей – он говорит, он ничего об этом не знал. То кто-то зашел и стреляет по гражданским людям. Он говорит, что это не его войска, это какие – то переодетые", – сказал президент.
Он добавил, что при захвате Россией Крыма Путин "месяцами говорил, что это не он, это непонятные люди, а потом стал говорить "да, это они".
"Поэтому будет он использовать ядерное оружие или не будет – точно не зависит от нашего с вами разговора. Мало того, он может использовать ядерное оружие и по другим территориям. Мне кажется, бояться нам с вами этого не нужно. Бояться нужно полностью предпочтения Путина. Отдать ему территорию нашего государства – он войдет во вкус и будет понимать, что за агрессию ничего не будет", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Путина нужно "поставить на место".
"Подчеркиваю: он очень зависит от своего общества. И он очень хочет жить. И поэтому я не думаю, что он будет использовать ядерное оружие. Это мое мнение. Но еще раз говорю: вопрос адекватности этого человека. Я за уровень адекватности президента России не могу нести ответственности", – сказал Зеленский.
Ядерные угрозы России
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в РФ неоднократно угрожали применить ядерное оружие.
Весной 2022 года российские официальные лица обсуждали возможное использование президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины.
Кроме того, Россия запустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки. Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что это очень мощный намек от Путина.
В то же время военный эксперт Олег Жданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет нанести ядерные удары, или взорвать атомные электростанции. Все эти его планы заранее разоблачат и нанесут превентивные удары по его бункеру.
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