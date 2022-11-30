Он отметил, что Путин хочет захватить Украину и уничтожить ее население.

Президент Украины Владимир Зеленский не думает, что президент России Владимир Путин будет использовать ядерное оружие.

Как он сказал во время The New York Times DealBook Summit, отвечая на вопрос о возможности ядерной войны, Путин хочет захватить Украину и управлять этой территорией.

"Мне кажется, агрессия Путина – абсолютно спрогнозированное ним дело. Он хочет просто захватить Украину и примитивно уничтожить наше население. И полностью управлять этой территорией", – подчеркнул Зеленский.

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В то же время он отметил, что украинцы защищают себя. Зато сам Путин не совсем контролирует все процессы в российской армии.

"Может ли он на этом пути использовать ядерное оружие – я не могу вам сказать. Потому что я считаю, что он не совсем контролирует все процессы, которые происходят у него в армии. То какие-то люди зашли и насиловали детей – он говорит, он ничего об этом не знал. То кто-то зашел и стреляет по гражданским людям. Он говорит, что это не его войска, это какие – то переодетые", – сказал президент.

Он добавил, что при захвате Россией Крыма Путин "месяцами говорил, что это не он, это непонятные люди, а потом стал говорить "да, это они".

"Поэтому будет он использовать ядерное оружие или не будет – точно не зависит от нашего с вами разговора. Мало того, он может использовать ядерное оружие и по другим территориям. Мне кажется, бояться нам с вами этого не нужно. Бояться нужно полностью предпочтения Путина. Отдать ему территорию нашего государства – он войдет во вкус и будет понимать, что за агрессию ничего не будет", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Путина нужно "поставить на место".

"Подчеркиваю: он очень зависит от своего общества. И он очень хочет жить. И поэтому я не думаю, что он будет использовать ядерное оружие. Это мое мнение. Но еще раз говорю: вопрос адекватности этого человека. Я за уровень адекватности президента России не могу нести ответственности", – сказал Зеленский.

Ядерные угрозы России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в РФ неоднократно угрожали применить ядерное оружие.

Весной 2022 года российские официальные лица обсуждали возможное использование президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины.

Кроме того, Россия запустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки. Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что это очень мощный намек от Путина.

В то же время военный эксперт Олег Жданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет нанести ядерные удары, или взорвать атомные электростанции. Все эти его планы заранее разоблачат и нанесут превентивные удары по его бункеру.

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