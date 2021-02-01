Также депутаты предлагали во время Часа вопросов к правительству заслушать министра обороны Андрея Тарана.

В пятницу, 5 февраля, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде выступит министр здравоохранения Максим Степанов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил на заседании Согласительного совета председателей фракций, групп и парламентских комитетов.

"Поступили два предложения относительно Часа вопросов к правительству: заслушать министра здравоохранения и министра обороны ... Давайте так: выступление - министра здравоохранения, а вопросы по энергетике - в рамках вопросов к премьер-министру Украины", - сказал он.

Спикер подытожил, что в рамках Часа правительства состоится выступление Степанова.

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Автор: Татьяна Поляковская