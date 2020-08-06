Министр посетит ряд медицинских учреждений, проверит их работу и пообщается с медработниками.

Министр здравоохранения Максим Степанов прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область, где посетит ряд медицинских учреждений, проверит их работу и пообщается с медработниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил на брифинге.

"Сейчас я нахожусь в клинической больнице скорой помощи города Львова. На этой неделе мы рассказываем о трансплантации, о предоставлении этой высокоспециализированной медицинской помощи, спасающей жизнь украинцев ... Мы приехали в это учреждение, потому что главный врач этого медучреждения Олег Самчук развивает трансплантацию. Отделение трансплантации было создано только в апреле ..., и с тех пор сделаны 4 трансплантации почек и несколько недель назад - трансплантация сердца", - рассказал он.

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Министр напомнил, что в течение 2-3 лет Минздрав хочет сделать Украину трансплантационно независимой, чтобы украинцам не приходилось ездить на операции по трансплантации в другие страны.

Степанов отметил, что также планирует посетить Львовскую областную клиническую больницу, которая также имеет мощности по трансплантации, и Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр, где проверит работу учреждений и пообщается с врачами.

По словам министра, после обеда он примет участие в совещании во Львовской облгосадминистрации, где, в частности, будут обсуждаться вопросы иммунизации населения, поскольку уровень охвата прививками значительно снизился - на 3-27% в зависимости от региона.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19 во Львовской области - 197 человек.

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