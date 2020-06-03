Один из нардепов сорвал несколько собеседований на должность главы НСЗУ - Степанов

Часть сорванных собеседований планируется провести сегодня-завтра.

Проведение части собеседований с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины вчера было сорвано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Я проводил собеседования со всеми допущенными кандидатами. Все это происходило в рамках закона, максимально прозрачно. Все без исключения видеозаписи этих собеседования осуществлялись, чтобы все без исключения могли посмотреть, как происходил отбор и почему именно тот или иной кандидат, который принимал участие. .. победил. Но один из народных депутатов, представляя определенную политическую силу, изъявил желание сорвать эти собеседования", - сказал министр.

По его словам, часть сорванных собеседований планируется провести сегодня-завтра. "Потом будет внесена соответствующая кандидатура на заседание правительства, где она будет назначена", - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, Национальная служба здоровья Украины создана в рамках проведения медицинской реформы.

С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. Его кандидатура была выбрана на конкурсе.

В декабря 2019 года года временное исполнение обязанностей председателя Службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.

16 декабря Кабмин объявил конкурс на занятие должности главы НСЗУ. Конкурс состоялся в январе 2020 года.

20 мая Степанов сообщил, что отклонил все три кандидатуры на должность председателя НСЗУ, которые прошли в финал конкурса.

22 мая правительство объявило новый конкурс среди кандидатов на пост главы НСЗУ. Документы кандидаты должны подать до 27 мая. Всего для участия в конкурсе документы подали 17 человек.

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