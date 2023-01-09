Она напомнила, что уже этой весной Еврокомиссия представит обновленную информацию о прогрессе Украины, и отметила, что этот отчет будет иметь решающее значение.

Власти Украины предприняли важные шаги для проведения всех семи реформ, требуемых Европейской комиссией, для вступления в Евросоюз.

Как сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, несмотря на войну, властям удалось быстро принять необходимые законодательные меры, пишет Polіtico.

Стефанишина напомнила, что Украина получила статус кандидата в члены ЕС 23 июня 2022 года и спустя полгода консультаций со всеми вовлеченными в процесс сторонами, Украине удалось найти сбалансированные позиции по ключевым вопросам.

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Во-первых, Верховная Рада изменила процедуру отбора судей в Конституционный суд, введя совет по этике, состоящий из международных и украинских экспертов. Еще одним направлением стала перезагрузка Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей, проведенная с участием экспертов, делегированных международными партнерами.

Как указала в своей колонке для издания Стефанишина, также назначен новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, выбранный на конкурсной основе. А процесс отбора нового директора Национального антикоррупционного бюро запущен открыто и прозрачно комиссией, состоящей из украинских и международных экспертов.

Также она указала на усовершенствование законодательства по борьбе с отмыванием денег и на окончание разработки стратегии реформирования правоохранительной системы Украины.

Более того, в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский запустил процесс разрушения олигархической системы в Украине, подписав антиолигархический закон. "Вместе с нашими международными партнерами мы разделяем цель сломать эту систему, которая годами тормозила развитие нашей страны и ее интеграцию в европейское сообщество", - написала вице-премьер.

Она добавила, что рекомендации Еврокомиссии дали толчок реформе СМИ в Украине. Стефанишина сказала, что в декабре парламент принял всеобъемлющий закон о СМИ, который приводит законодательство страны в соответствие с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, наделяет полномочиями независимого регулятора СМИ Украины и соответствует оценкам экспертов Совета Европы и Еврокомиссии.

"Наконец, проект закона о национальных меньшинствах обсудили с представителями этих общин и дополнили в соответствии с рекомендациями экспертов Совета Европы. Этот закон устанавливает правовые рамки государственной политики в отношении защиты и обеспечения прав национальных меньшинств", - сообщила она.

Также Стефанишина отметила, что Кабмин и Верховная Рада активизировали работу по правовому сближению в соответствии с Соглашением об ассоциации, которое обеспечивает основу для начала процесса интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

"Мы должны начать двигаться вперед, но это требует одинакового уровня приверженности с обеих сторон. И в связи с этим мы приветствуем намерение Еврокомиссии, поддержанное странами-членами ЕС, уже этой весной представить обновленную информацию о прогрессе Украины, поскольку такой отчет будет иметь решающее значение для сохранения импульса в процессе евроинтеграции", - подытожила Стефанишина.

Вступление Украины в ЕС

23 июня 2022 года Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

В то же время Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению реформ, которые Украина должна воплотить. В частности, среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием денег, демонстрация результатов закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о нацменьшинствах.

11 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина имеет амбициозную цель до конца 2022 года выполнить все семь условий Еврокомиссии и перейти к переговорам относительно членства в ЕС.

16 декабря стало известно, что Еврокомиссия весной 2023 года оценит прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций, необходимых для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

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