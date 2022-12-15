Принятый Радой документ делает санкционную систему в отношении СМИ более понятной, отметил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Ни одно украинское медиа не может быть заблокировано или лишено лицензии без решения суда.

Недавно принятый парламентариями закон делает санкционную систему в отношении СМИ более гибкой и понятной, как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

В частности, законом вводятся предписания, которыми регулятор будет информировать медиа об обнаружении определенного нарушения во время его деятельности.

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"Эти предписания не записываются в личное дело. Надо их накопить, чтобы тогда уже Нацсовет переходил к предупреждениям, которые уже являются санкцией. Эта санкция не сочетается со штрафом, но записывается в личное дело уже. И дальше, если медиа накапливает предупреждения, тогда уже начинаются штрафы", - рассказал Потураев.

Он добавил, что уже после накопления штрафов речь пойдет о наиболее строгих санкциях в виде лишения медиа лицензии или лишения регистрации.

"Но ни одно украинское медиа не может быть заблокировано, лишено лицензии без решения суда. Потому что регулятор обязан обращаться в суд, когда речь идет об украинских медиа. Поэтому права медиа на самом деле усилены, если сравнивать с тем, что мы имели раньше", - сказал нардеп.

Закон о медиа 2022 - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Верховная Рада приняла закон о медиа.

В частности, он предусматривает запрет медиа государства-оккупанта, механизмы борьбы с враждебными интернет-сервисами и процедуру формирования черных списков. Документом предусматривается, что каждая индустрия будет иметь свой орган сорегулирования, в то же время он не содержит уменьшения квот на украинский язык в эфире. За нарушение предусмотрены предписания и штрафы, а также аннулирование лицензии, запрет издания, временный запрет распространения онлайн-медиа по решению Нацсовета или суда.

В случае установления непрозрачности структуры собственности или ее несоответствия требованиям закона такое медиа должно прекратить существование.

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