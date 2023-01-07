Говорили о военной помощи, санкциях и иранско-российском сотрудничестве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с вице-президентом Европейского парламента, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем говорили о подготовке к предстоящему саммиту Украина-ЕС, который состоится 3 февраля.

Кулеба отметил, что детально обсуждалась подготовка к предстоящему саммиту Украина-ЕС 3 февраля.

"Мы очертили наши ожидания и остановились на формате, который обеспечит его успех. Мы также обсудили военную помощь, санкции и иранско-российское сотрудничество", - сообщил Кулеба в Тwitter.

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Участие во встречах ЕС: детали

4 января Дмитрий Кулеба сообщил, что Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Украины принять участие в заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоится 23 января в Брюсселе.

Кулеба отметил, что 2023 год и, в частности, зимние месяцы станут очень важными на пути к членству Украины в ЕС.

Глава МИД отметил, что его участие чуть ли не в каждой встрече Совета ЕС стало уже регулярной традицией.

По его словам, это свидетельствует, что сегодня Украина является равноправным участником Европейской политики, поскольку ЕС и Украина вместе решают ключевые вопросы, формируют Европейский порядок дня на тему как защитить Европу.

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