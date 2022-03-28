Он подчеркивает необходимость продолжить принимать меры, чтобы заставить Россию остановить эту жестокую войну против Украины, в частности, отключить все российские банки от SWIFT.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечает, что "российские бомбы не так мистически далеки от США, как это можно себе представить".

Как отмечается в сообщении на сайте парламента, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Спикер отметил, что с начала российского вторжения Украина призывает НАТО усилить практическую поддержку.

Альянс, по его убеждению, имеет способность обеспечить Украину военной техникой, которая изменит ход борьбы с российской агрессией, в частности - танками, боевой авиацией и системами противовоздушной обороны.

"Мы не просим, чтобы НАТО направило свои войска на защиту Украины. Мы лишь говорим: закройте небо, пришлите нам оружие, а мы сделаем все остальное", - подчеркнул Стефанчук.

Председатель ВР также отметил, что фактически сейчас Украина прикрывает восточный фланг НАТО, и если России позволить достичь успеха в Украине, она начнет атаковать другие европейские страны.

Российские чиновники, отметил Стефанчук, "уже говорят о своих планах по уничтожению Польши, стран Балтии после Украины". Опросы, добавил он, демонстрируют, что большинство населения России поддерживают дальнейшие агрессивные действия страны.

"Город Львов, который находится менее чем в 100 милях от того места, где президент США вчера выступал со своей речью, в это же время был жестоко атакован российскими ракетами. Это означает, что российские бомбы не так мистически далеки от США, как это можно себе представить. Такими циничными действиями Путин бросил вызов Америке и американцам", - подчеркнул спикер украинского парламента.

Он поблагодарил правительство США за его солидарность с украинским народом и практическую поддержку, которую он оказывает Украине в это критическое время. А также за беспрецедентные санкции, которые США и их союзники и партнеры уже ввели против России, значительно навредив ее экономике. Кроме того, Стефанчук поблагодарил за технику, которую присылают Украине, которая помогает нашей армии уничтожать российские войска.

"Но мы не можем прекратить принимать меры, чтобы заставить Россию остановить эту жестокую войну против Украины", - сказал он.

По словам председателя ВР, все российские банки необходимо отключить от SWIFT, нужно закрыть все лазейки для обхода санкций.

"Нужно гарантировать, чтобы все мировые компании оборвали свои связи с Россией и ушли с российских рынков. Российская военная машина должна быть лишена ресурсов, которые она использует, чтобы наступать на Украину", - отметил Стефанчук.

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