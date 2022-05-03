Руслан Стефанчук отметил, что сегодня наши народы вынуждены снова чувствовать агрессию РФ.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поздравил Польшу с Днем Конституции, который отмечается сегодня.

Об этом написал на своей странице в Facebook.

"Дорогие наши соседи! Невероятная и добросердечная Польша! Искренне поздравляем вас с Днем Конституции. Конституционный акт 3-го мая 1791 года стал вневременным манифестом верности идеалам Свободы и Права. Эта Конституция является противопоставлением к деспотизму Российской империи, которая с каждым годом усиливала свои позиции", - написал спикер.

Стефанчук отметил, что сегодня наши народы вынуждены снова чувствовать эту агрессию.

"Украина и Польша объединяются для того, чтобы вместе создать ей сопротивление. Спасибо нашим союзникам за то, что они стоят рядом с нами в этой важной борьбе - противостоянии добра и зла. Победа будет за нами!"- добавил он.

Как сообщал УНИАН, глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал об имперских амбициях России и том, как она пытается рассорить Украину и Польшу.

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