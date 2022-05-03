Антон Дробович считает, что РФ сейчас угрожает Польше.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал об имперских амбициях России и как она пытается рассорить Украину и Польшу.

"Все, что мы сейчас видим в России - это фашизм имперского мира. Это когда одна нация считает, что может и имеет право устанавливать правила жизни для других, не признает права на жизнь и самоуправление других наций, а также своих подданных на достаточный уровень прав", - сказал он.

Дробович отметил, что это было и в 18-м веке, и это мы наблюдаем сейчас.

"Проходит эволюция какая-то. Россия на время затаилась, а теперь все стало на свои места", - пояснил он.

Также Дробович напомнил, что конституция Польши была запрещена некоторое время во время оккупационного режима Советского Союза там.

"Когда был установлен марионеточный режим во время войны, то День конституции считался одним из запрещенных праздников, потому что напоминал полякам об их достоинстве, правах и свободах. Поэтому возобновление этого праздника символизирует свободу", - рассказал глава института.

Он рассказал о механизме работы пропаганды.

"Есть такое право пропаганды - скажи какую-нибудь ерунду, ложь, обопри ее хотя бы на что-то более или менее правдоподобное. И как можно большая ложь - тем больше шансов есть выдать это за правду. Еще до войны, как в Польше, так и в Украине действовали агенты и радикалы, которые были спонсируемые Россией и об этом знали и наши спецслужбы, и польские. Мы мониторили разрушение памятников в обоих государствах, которые являются ценными и для Польши, и для Украины. Я думаю, что это будет продолжаться. Единственное что - уже не получится так категорично, как получалось раньше, потому что все прекрасно понимают намерения России", - отметил он.

Дробович считает, что РФ сейчас угрожает Польше.

"И мы должны помнить слова Шевченко: "Польша пала и вас задавила". А потому споры с Польшей приведут к падению соседа и наоборот. А потому мы уже выучили этот урок и мы понимаем - пока мы вместе, то России ничего не светит", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, глава Минкульта Украины рассказал о сотрудничестве с Польшей во время войны.