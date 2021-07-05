Они будут говорить о безопасности, Нормандском формате, "Северном потоке-2", торговле между странами и немецких инвестициях в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что будут обсуждать канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил на пресс-конференции с журналистами во время всеукраинского форума “Украина 30. Международная политика”.

"Это будет доверительный разговор между президентом и канцлером. Они будут говорить о ключевых вещах: о безопасности, о Нормандском формате, о «Северном потоке-2», о торговле между странами и немецких инвестициях в Украину", - отметил он.

По словам Кулебы, сейчас непросто понять, какой будет политика после того, как Меркель уйдет, поэтому необходимо дождаться формирования новой коалиции.

В то же время он отметил, что во время своего визита в Германию встречался с представителями ключевых политических партий, чтобы донести до них важность и приоритетность украинской повестки дня, рассказать о том, что ожидает Украина и что готова дать.

"Сейчас не скажешь, какой будет политика Германии, но мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", - подчеркнул министр.

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В частности, это вопрос четкой и прямой поддержки Германией европейской перспективы Украины и ее членства в ЕС, а также более конструктивная позиция Германии относительно членства Украины в НАТО и вопрос дальнейшего функционирования «Северного потока-2».

"Это и вопрос продажи вооружения Украине. Я считаю, что это уже вопрос принципа, это вопрос одной снайперской винтовки, условно говоря. Но это должно произойти. Мы должны эту стену сломать, потому что она является сугубо политической и, по нашему мнению, безосновательной", - заявил Кулеба.

Встреча Зеленского с Меркель: что известно

Меркель пригласила Зеленского приехать в Берлин в ближайшее время для обсуждения определенных вопросов двусторонних отношений и урегулирования ситуации на Донбассе.

Позже Зеленский сообщил, что речь идет о 12 июля.

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Автор: Антонина Доломанжи