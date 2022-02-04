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США передали пограничникам 40 грузовиков для патрулирования труднодоступных районов

Виталий Саенко

17:53, 04.02.22
2 мин. 685
ГПСУ получили 40 грузовиков / фото facebook.com/usdos.ukraine

Соединенные Штаты Америки передали Государственной пограничной службе Украины 40 грузовиков для патрулирования труднодоступных приграничных районов.

Об этом сообщает Посольство США в социальной сети Facebook.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в ее усилиях по укреплению мира и безопасности. 4 февраля 2022 года Отдел технической помощи правоохранительным органам Украины (INL) Посольства США в Киеве передал Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сорок полноприводных грузовиков Mitsubishi", - говорится в сообщении.

Машины будут использовать для патрулирования труднодоступных районов / фото facebook.com/usdos.ukraine

В частности, американские дипломаты отметили, что эта техника является частью пакета неотложной помощи ГПСУ в размере 20 миллионов долларов США и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России.

"Эти внедорожники будут использоваться сотрудниками ГПСУ для патрулирования огромных, труднодоступных приграничных районов. Неотложная помощь, оказанная INL для ГПСУ, также содержит другие транспортные средства, переносные сооружения, радиосвязь, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование", - сказано в сообщении.

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