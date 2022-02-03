Пограничники опровергли очередной фейк российской пропаганды.

Государственная пограничная служба призвала украинцев не вестись на российские фейки, в частности относительно якобы введения ограничений выезда за границу граждан призывного возраста.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"ГПСУ обращается к гражданам не вестись на провокации, которые разгоняются РФ и ее марионетками. Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничении в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни статью граждан, которых якобы планируют ограничить в праве передвижения. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства", - сказал Демченко.

По его словам, заявления о якобы ограничении выезда для украинцев призывного возраста – это провокация, рассчитанная на дестабилизацию ситуации в Украине.

Читайте такжеДесятки тонн боеприпасов: Украина получила новую помощь от США (фото)Как сообщал УНИАН, на первом этапе реформы ВСУ призыв в Украине сохранится, однако в качестве альтернативы введут краткосрочную интенсивную военную подготовку (3-4 месяца).

Вас также могут заинтересовать новости: