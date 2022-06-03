Американский лидер отметил, что Украина будет принимать самостоятельное решение как независимая страна.

Соединенные Штаты не будут навязывать Украине свою волю в вопросах возможных уступок Украине.

Об этом во время брифинга заявил президент США Джо Байден.

"Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней", - сказал он.

Американский лидер добавил, что США продолжат укреплять военный потенциал Украины современным оружием. При этом он выразил надежду, что "рано или поздно" конфликт в Украине закончится за столом переговоров.

Ранее президент Джо Байден написал колонку для издания New York Times, где назвал виды вооружений, которые будут переданы Украине в следующем пакете военной помощи.

Ряд СМИ добавляют важную деталь со ссылкой на собственные источники - Соединенные Штаты предоставят Украине ракеты средней дальности, способные ударить вглубь по территории России, но якобы с украинских партнеров взяли обещание этого не делать.

1 июня 2022 года в России заявили о готовности нанести удар по США.

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