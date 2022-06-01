В России заявили, что любая передача Киеву оружия может увеличить риск прямого столкновения России и США.

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Москва заявила о том, что крайне негативно оценила новый пакет военной помощи США для Украины, в который входят ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные ракеты для них.

Об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, сообщает Lenta.ru.

По словам Перенджиева, если США решат поставлять Украине оружие, способное достигать целей на территории России, страна вынуждена будет нанести удар по территории Штатов, чтобы не допустить осуществление поставки.

Также информацию о готовности России ударить по США подтвердил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Расцениваем мы это сугубо негативно… США во главе группы государств занимается целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями, — это очевидная вещь", — заявил дипломат страны-агрессова.

Он отметил, что любая передача Киеву оружия может увеличить риск прямого столкновения России и США.

Помощь Украине:

1 июня 2022 года стало известно о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине реактивные системы залпового огня с ракетами большой точности.

Президент Джо Байден написал колонку для издания New York Times, где назвал виды вооружений, которые будут переданы Украине в следующем пакете военной помощи.

Ряд СМИ добавляют важную деталь со ссылкой на собственные источники – Соединенные Штаты предоставят Украине ракеты средней дальности, способные ударить вглубь по территории России, но якобы с украинских партнеров взяли обещание этого не делать.

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