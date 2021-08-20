Под санкции попали физические и юридические лица.

США и Великобритания ввели новые санкции против представителей Российской Федерации за отравления критика Кремля Алексея Навального, которое произошло год назад.

Об этом говорится в заявлении на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).

Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США и Государственный департамент США присоединились к Великобритании во введении дополнительных санкций в отношении России в ответ на поддержано российским государством отравление Навального, что произошло в этот день год назад.

В частности, сегодня, 20 августа, было определено девять физических и два юридических лица из РФ, причастных к отравлению Навального или к программе по развитию химического оружия России. Уже в третий раз Минфин США реагирует на применение Россией нервно-паралитического вещества "Новичок" против ее собственных граждан.

Читайте такжеДанилов рассказал, может ли СНБО уволить КличкоК юридическим лицам относят две научные лаборатории, участвовавшие в разработке химического оружия в России. Речь идет об институте криминалистики ФСБ РФ и О Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Министерства обороны РФ.

Также под санкции попали представители ФСБ Владимир Богданов, Станислав Макшаков, Константин Кудрявцев, Алексей Александров и Иван Осипов, Владимир Паняев, Алексей Седов, Кирилл Васильев. Кроме того, под санкции попал бывший директор 27 научного центра и эксперт по химическому оружию Артур Жиров.

Как указано на сайте правительства Британии, сегодня принято решение заморозить активы и запретить въезд для семи российских граждан, которые непосредственно причастны к планированию или осуществлению нападения на Навального с помощью ядовитого вещества из группы "Новичок".

Отравление Навального - справка УНИАН

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Автор: Виталий Саенко