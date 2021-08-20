США и Великобритания ввели новые санкции против представителей Российской Федерации за отравления критика Кремля Алексея Навального, которое произошло год назад.
Об этом говорится в заявлении на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).
Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США и Государственный департамент США присоединились к Великобритании во введении дополнительных санкций в отношении России в ответ на поддержано российским государством отравление Навального, что произошло в этот день год назад.
В частности, сегодня, 20 августа, было определено девять физических и два юридических лица из РФ, причастных к отравлению Навального или к программе по развитию химического оружия России. Уже в третий раз Минфин США реагирует на применение Россией нервно-паралитического вещества "Новичок" против ее собственных граждан.
Читайте такжеДанилов рассказал, может ли СНБО уволить КличкоК юридическим лицам относят две научные лаборатории, участвовавшие в разработке химического оружия в России. Речь идет об институте криминалистики ФСБ РФ и О Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Министерства обороны РФ.
Также под санкции попали представители ФСБ Владимир Богданов, Станислав Макшаков, Константин Кудрявцев, Алексей Александров и Иван Осипов, Владимир Паняев, Алексей Седов, Кирилл Васильев. Кроме того, под санкции попал бывший директор 27 научного центра и эксперт по химическому оружию Артур Жиров.
Как указано на сайте правительства Британии, сегодня принято решение заморозить активы и запретить въезд для семи российских граждан, которые непосредственно причастны к планированию или осуществлению нападения на Навального с помощью ядовитого вещества из группы "Новичок".
Отравление Навального - справка УНИАН
- 20 августа 2020 года Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.
- 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика "Новичком" также подтвердили другие эксперты.
- 10 сентября Навальный вышел из комы.
- 1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления "Новичком" стоит лично президент РФ Владимир Путин. Навальный также сообщал, что намерен вернуться в Россию.
- Оппозиционера задержали и арестовали 17 января в Москве, сразу по прилету из Берлина.
- 2 февраля суд в Москве заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное лишение свободы в колонии общего режима якобы за нарушение условий испытательного срока.
- Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области РФ.
- 2 марта США ввели санкции против 8 должностных лиц и трех российских учреждений в связи с отравлением и заключением Навального. Также по этой причине подобные санкции ввели Канада и ЕС.
Читайте такжеСНБО ввел санкции против нардепа ДеркачаРанее УНИАН уже сообщал, что США ввели новые санкции за "Северный поток-2".
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