Украина предложила подготовить проект двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве с США.

Соединенные Штаты Америки готовы продолжать оказывать помощь Украине для развития оборонного направления.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украині по результатам встречи заместителя руководителя ОП Романа Машовца с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Согласно сообщению, на встрече были подведены итоги двустороннего сотрудничества в сфере национальной безопасности и обороны в 2020 году и намечены планы развития по этому направлению на следующий год и дальнейшую перспективу.

Читайте такжеNew York Times: Украина выходит из тени Трампа, и Зеленский ждет новых возможностей

Квин отметила большой объем наработок в оборонной отрасли и подчеркнула важность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО, которая должна практически заработать в следующем году. Она подтвердила готовность Соединенных Штатов продолжить предоставление помощи для развития оборонных возможностей Украины и разрабатывать новые форматы двустороннего сотрудничества.

Стороны согласились в следующем году провести работу по дальнейшему развитию договорной базы между Украиной и США об оборонном сотрудничестве и приложить усилия для эффективного использования американской помощи силам обороны Украины, которая запланирована на 2021 год.

На встрече Машовец подчеркнул неизменность курса Украины на вступление в НАТО и поблагодарил за помощь США в развитии оборонного потенциала Украины и достижении стандартов Альянса. Во время встречи было положительно оценено получение Украиной в июне статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО.

Среди наиболее важных результатов было отмечено реформирование системы управления Вооруженными силами Украины по стандартам Альянса, создание Комитета по вопросам разведки и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, изменения в перечне воинских званий высшего офицерского состава в соответствии со стандартами ведущих государств - членов НАТО.

Отдельное внимание было уделено совместным стратегическим командно-штабным учениям «Объединенные усилия - 2020», в которых вместе с украинскими подразделениями приняли участие представители армий стран - членов НАТО, в частности США и Великобритании.

Читайте такжеЗеленский: Байден мог бы усилить переговоры в нормандском формате

Что касается дальнейшего сотрудничества, заместитель руководителя Офиса президента предложил начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве. Документ должен охватить все направления украинско-американского взаимодействия в этой сфере, включая оборонную реформу, в частности систему кадровой политики, развитие боевых возможностей Вооруженных сил Украины, всестороннее обеспечение и вооружение войск, реформирование оборонно-промышленного комплекса, подготовку военных подразделений, военное образование, науку и развитие оборонных технологий, лечение и реабилитацию раненных военнослужащих, социальную защиту ветеранов, военнослужащих и членов их семей, взаимное участие в международных форматах сотрудничества и другие важные для обороноспособности Украины вопросы.

Машовец подчеркнул, что одобренная указом президента № 392 от 14 сентября 2020 года Стратегия национальной безопасности Украины дала старт разработке 15 проектов важных стратегических документов в сферах человеческого развития, оборонно-промышленного комплекса, общественной, военной, экономической, энергетической, экологической, биологической, продовольственной, информационной и кибербезопасности, разведки, а также внешнеполитической деятельности и интегрированного управления границами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая