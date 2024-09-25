Поводом для этого стал организованный Маркаровой визит Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители демократов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон требует от президента Владимира Зеленского немедленно уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову.

Поводом для этого стал организованный Маркаровой визит Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители демократов. Джонсон расценил это как предвыборное мероприятие в поддержку Камалы Харрис и вмешательство в американские выборы.

"После организации мероприятия партизанской кампании в ключевом штате [Пенсильвания] на этой неделе посол Украины Оксана Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять, чтобы она честно и эффективно служила дипломатом в этой стране. Президент Зеленский должен немедленно ее отстранить", - написал спикер Конгресса.

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Он напомнил слова Зеленского о том, что украинцы пытались избегать "попадания в ловушку американской внутренней политики" и "влияния на выбор американского народа" накануне выборов в ноябре.

"Очевидно, что эта цель была оставлена на этой неделе, когда госпожа Маркарова организовала мероприятие, на котором вы посетили американское производственное предприятие. Этот объект расположен в политически противоречивом штате, управляемый топовым политическим союзником Камалы Харрис, и не включал ни одного республиканца, поскольку - намеренно - никаких республиканцев не пригласили", - отметил он.

По его убеждению, этот тур "был явно партийным мероприятием в поддержку демократов и является явным вмешательством в выборы". Он пояснил:

"Этот недальновидный и сознательно политический шаг вызвал потерю доверия республиканцев к способности госпожи Маркаровой справедливо и эффективно выполнять дипломатические функции в этой стране. Она должна быть немедленно уволена со своей должности".

Спикер утверждает, что он четко заявлял в прошлом, все иностранные государства должны воздерживаться от вмешательства в американскую внутреннюю политику.

"Поддержка завершения войны России против Украины остается двухпартийной, но наши отношения становятся неоправданно напряженными и неоправданно портятся, когда кандидаты, возглавляющие республиканский президентский билет, становятся мишенями в медиа от официальных лиц вашего правительства. Такие инциденты не могут повторяться. Спасибо за ваше оперативное внимание к этому вопросу, и я надеюсь, что вы немедленно примете соответствующие меры", - добавил он.

Визит Зеленского в США - детали

Администрация Байдена обеспокоена тем, что план украинского лидера по победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии и является "не более чем перезапакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятия ограничений на ракеты дальнего радиуса действия". Об этом со ссылкой на заявления американских чиновников пишет The Wall Street Journal.

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