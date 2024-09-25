Украинский план широко охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что план президента Украины Владимира Зеленского о победе в войне с Россией не имеет всеобъемлющей стратегии и является "чуть больше, чем перепакованной просьбой" о предоставлении большего количества оружия и снятия ограничений на ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом со ссылкой на заявления американских чиновников пишет The Wall Street Journal. В течение нескольких месяцев Зеленский называл этот план основой для победы над Россией, и он намерен проинформировать президента США Джо Байдена о нем во время встречи на высоком уровне в Белом доме. Тогда администрация Байдена впервые услышит этот план в полном объеме.

Но высокопоставленные американские и европейские чиновники, знакомые с общими очертаниями этого плана, говорят, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в условиях, когда российские войска медленно, но уверенно одерживают победы на поле боя.

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"Я не впечатлен, там не так много нового", – сказал один из высокопоставленных чиновников.

Центральным элементом плана является то, что США должны дать Украине "зеленый свет" на использование оружия так, как Киев считает нужным, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Wall Street Journal. По его словам, без таких полномочий предложения Украины в конечном итоге будут "менее актуальными", и есть опасения, что Киев не сможет противостоять продолжающимся российским нападениям.

Байден месяцами отказывался сдвинуть с места давнюю просьбу Украины снять ограничения на ракеты большой дальности, предоставленные США и Великобританией, что позволило бы украинским войскам наносить удары по военным целям в глубине России. Позиция США столкнулась с жестким противодействием со стороны ряда европейских лидеров, которые считают, что после 2,5 лет Украина заслужила право беспрепятственно противостоять российским войскам.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал журналу, что он давил на своих американских и британских коллег, включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, чтобы они позволили Украине использовать дальнобойное оружие так, как она хочет, отвергая идею о том, что Путин пойдет на ответную эскалацию.

"Вы хотите сказать, что Путин не использует – не бросает – все, что у него есть, на Украину?", – подчеркнул Сикорский.

Но канцлер Германии Олаф Шольц поддержал позицию Байдена разрешить свободное использование ракет дальнего радиуса действия. Незадолго до встречи с Зеленским он сказал, что Германия не поддержит снятие ограничений, добавив, что это "было бы несовместимо с моими личными убеждениями".

В своем выступлении в ООН в среду Зеленский предупредил о будущих угрозах со стороны России относительно ударов по энергетической инфраструктуре и АЭС Украины, но он не говорил ни о каких деталях мирного плана и не делал запросов, связанных с вооружением.

"За кулисами Зеленский выдвинул максималистское предложение, надеясь, что США и их союзники дадут Киеву все, что он хочет, говорят американские и европейские чиновники. Но нынешнее состояние украинской системы разочаровало главных помощников Байдена, заявили американские чиновники, которые в течение последних недель посетили Киев и были ознакомлены с элементами плана. Они надеялись услышать что-то ощутимое, что администрация Байдена могла бы поддержать, поскольку ей осталось всего четыре месяца у власти", – пишет издание.

Украинский план широко охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента во вторник в кулуарах заседания ООН. Но американские и европейские чиновники заявили, что наиболее разработанной частью плана является первая фаза – запросы, связанные с вооружением, тогда как остальные ключевые элементы имеют меньше конкретики.

"План победы" Зеленского

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский представит в Соединенных Штатах Америки, содержит четкое видение шагов, которые необходимо сделать для обеспечения справедливого и прочного мира. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, одним из пунктов этого плана является приглашение Украины в НАТО.

В то же время сам Зеленский отмечал, что в этом плане нет пункта о переговорах с Россией. Он не стал раскрывать конкретных шагов, но отметил, что этот план направлен на "укрепление Украины" – с целью заставить лидера Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях.

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