Джей Салливан отметил, что "согласно имеющимся свидетельствам в их совокупности", США обычно придерживаются своих обязательств.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что с приходом Дональда Трампа к власти соглашение о безопасности с Украиной может быть будет отменено.

"Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано (речь идет о "гарантиях безопасности" - УНИАН), высечено в камне", - цитирует Салливана издание BRIEF.

По его словам, в истории были факты, когда договоренности одного правительства, менялись другим правительством.

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В то же время Салливан отметил, что, "согласно имеющимся свидетельствам в их совокупности", США обычно придерживаются обязательствам при заключении соглашений на долгий срок "вне зависимости от смены администраций".

Соглашение США и Украины - последние новости

Президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности, которое рассчитано на 10 лет. Отмечается, что в рамках этого соглашения в случае вооруженного нападения в будущем высшие должностные лица США и Украины должны будут встретиться в течение 24 часов, чтобы определить, что нужно в обороне для Украины.

В свою очередь Дональд Трамп в ходе предвыборного выступления в Детройте снова пригрозил остановить помощь Украине.

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