Результаты президентских выборов в США могут изменить уровень помощи для Украины.

США подписали с Украиной договор о гарантиях безопасности на следующие 10 лет. Такое решение является четким сигналом о долгосрочной поддержке защиты Киева от РФ перед выборами в США, которые могут поставить под сомнение будущую американскую помощь для Киева, пишет Politico.

Двустороннее соглашение предусматривает, что США помогут Украине укрепить ее оборонно-промышленную базу, будут координировать будущие потребности Киева в вооружении и приблизят Украину к вступлению в НАТО.

"Важно, что пакт не обязывает американские войска вступать в Украину и защищать ее от российского вторжения. Зато соглашение формализует нынешнюю поддержку Киева со стороны Вашингтона как минимум еще на десять лет. Но есть один важный нюанс: Соглашение заключено только между нынешними администрациями США и Украины и не будет ратифицировано Конгрессом. Если бывший президент Дональд Трамп вернется в Овальный кабинет в январе, он может разорвать соглашение, нарушив обязательства Вашингтона", - предупредили аналитики издания.

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Известно, что лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение в четверг, 13 июня.

"Длительный мир для Украины должен быть подкреплен собственной способностью Украины защищать себя сейчас и сдерживать будущую агрессию", - отметил президент США.

В то же время Зеленский заявил, что этот день является историческим и что соглашение "принесет пользу всем в мире".

Politico напомнило, что в соглашении есть планы от защиты Украины на сегодня до развития будущих сил, которые способны сдерживать вторжение со стороны РФ. Также США в дальнейшем продолжат тренировать украинских военных, чтобы они могли соответствовать западным стандартам, которые необходимы для официального вступления в НАТО.

"Мы не ждем завершения процесса вступления в НАТО, чтобы взять на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины, чтобы противостоять непосредственным угрозам, с которыми она сталкивается, и сдерживать любую агрессию, которая может произойти", - говорится в информационном бюллетене о соглашении, который подготовила администрация Байдена.

Также США с помощью этого соглашения обязуются сотрудничать с западными партнерами для поддержки экономики Украины и восстановления некоторых оборонно-промышленных мощностей.

Что еще известно о соглашении по безопасности между Украиной и США

Как писал УНИАН, Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности, которое рассчитано на 10 лет. Отмечается, что в рамках этого соглашения в случае вооруженного нападения в будущем высшие должностные лица США и Украины должны будут встретиться в течение 24 часов, чтобы определить, что нужно в обороне для Украины.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине нужны значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в оборонную промышленную базу, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО)", - говорится в тексте договора.

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