Разрыв между нынешним и бывшим президентами постепенно сокращается.

Постепенная потеря поддержки украинцев президентом Владимиром Зеленским приводит к сокращению разрыва в президентом рейтинге между ним и экс-главой страны Петром Порошенко. Это связано с рядом резонансных событий, в которых фигурировало имя нынешнего президента.

Об этом заявил заместитель директора исследовательской компании Антон Грушецкий в эфире "Радио НВ".

Среди факторов, способствующих снижению рейтинга Зеленского, социолог назвал оффшорный скандал, отставку Разумкова, а также тему тарифов и предстоящего отопительного сезона.

"Это нервирует большое количество украинцев и не мотивирует положительно относиться к власти, одобрять ее действия", - пояснил Грушецкий.

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Он также прокомментировал рейтинг пророссийских политиков, которые не попали в первую тройку. По словам Грушецкого, они стали неприемлемы для части украинцев, однако есть и иные причины.

"Нельзя исключать, что те, кто их поддерживают, в опросах могут менее охотно говорить, что они их поддерживают. В том плане, что может выглядеть не очень комфортно сказать интервьюеру: "Я знаю о Медведчуке, я знаю о госизмене, но я все равно буду за него голосовать". Такие респонденты будут уклоняться от ответа или называть другой ответ", - объяснил эксперт.

Рейтинг политиков в Украине - октябрь-2021

По данным телефонного опроса, проведенного 15-18 октября 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге при всеукраинском опросе общественного мнения, но наблюдается тенденция к снижению уровня его поддержки.

Социологи рассказали, что в первом туре Зеленский имеет относительно наибольшую поддержку - 19,1% среди всех респондентов и 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте – лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% и 15,6% соответственно. На третьем месте – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее идут сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6% и 7,8%) и бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (5,5% и 7,1%).

Автор: Юрий Годован