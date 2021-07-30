На прошлом заседании, 16 июля, СНБО так и не смог завершить рассмотрение этого вопроса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО повторно в режиме секретности рассмотрел вопросы государственной политики в сфере защиты границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.

По словам Данилова, сегодня в рамках этого вопроса был заслушан доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Было принято соответствующее решение... Есть задачи, которые поставил президент. В частности, в ближайшее время привести в соответствие все наши границы", - отметил он.

Читайте такжеДанилов назвал кадровые изменения в украинском войске "омоложением армии"

Как сообщал УНИАН, на прошлом заседании, 16 июля, СНБО так и не смог завершить рассмотрение этого вопроса.

По словам Данилова, вопрос был довольно сложный и вызвал довольно оживленную дискуссию членов СНБО.

Из-за этого, по предложению президента, Госпогранслужбе и министру внутренних дел Денису Монастырскому дали еще две недели на подготовку данного вопроса.

Автор: Антонина Доломанжи