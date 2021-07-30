Секретарь СНБО отметил важность того, что все новоназначенные в Минобороны руководители - это люди, имеющие украинское военное образование.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал кадровые изменения в украинской армии, заявив, что сейчас происходит омоложение армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.

"Происходит омоложение кадровой армии, руководителей нашей армии", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что все новоназначенные в Минобороны руководители - это люди, имеющие украинское военное образование.

Читайте такжеАпелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом"Для нас это очень важная вещь... Кроме того, все они прошли фронт, все люди надежные. Ни один... "тыловой" человек никуда не предназначается... Президент будет поддерживать молодых полковников, подполковников, майоров, чтобы у нас был рост", - добавил Данилов.

Кадровые изменения в украинской армии

27 июля пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал кадровые изменения в Министерстве обороны, которые произошли 21 июля, когда правительство уволило трех заместителей министра: Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона, которые отвечали за бытовое, информационное обеспечение, а также обеспечение вооружением.

"Цель президента понятная - он хочет, чтобы современный солдат, который рискует собственной жизнью, имел достойные условия службы, чтобы держал в руках современное и надежное оружие или оборудование... Направление коммуникаций, президент считает, надо усилить", - пояснил он.

По словам Никифорова, кандидатуры преемников на эти должности сейчас находятся на финальной стадии согласования и проходят проверки.

Автор: Антонина Доломанжи