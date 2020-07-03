Сегодня Рада рассмотрит отставку Смолия - источник

Также народным депутатам предложат на рассмотрение вопрос относительно возможной отставки председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады планируется рассмотреть 5 вопросов, в частности вопрос об отставке Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции "Слуга народа".

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По словам собеседника агентства, рассмотреть на заседании планируется также вопрос относительно возможной отставки председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Кроме того, к рассмотрению, согласно предоставленной информации, планируются законопроекты, которые касаются вопросов "зеленой" энергетики, проведение конкурсов на государственную службу и проведения внешнего независимого оценивания.

Как сообщал УНИАН, накануне заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Facebook, что фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады 2 июля в 18:00.

Позже народный депутат от "Слуги народа" Александр Качур заявил, что внеочередного заседания Верховной Рады 2 июля не будет.

Ранее Качура сообщал, что на внеочередном заседании планируют рассмотреть проекты законов: о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№ 2285-п), о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности (№ 3668), о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения (№ 3671) и проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно социальной защиты населения в период карантина (№ 3486).

Вечером 2 июля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится 3 июля, ориентировочно в 14:00. По его словам, на заседании будут рассматриваться, в частности кадровые вопросы.

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