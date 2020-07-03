Рада сегодня заслушает отчет Шмыгаля о ситуации с наводнениями на западе Украины (трансляция)

Также правительство будет докладывать о состоянии использования средств на преодоление пандемии COVID-19.

Сегодня в рамках Часа вопросов к правительству в Верховной Раде должен выступить премьер-министр Денис Шмыгаль относительно ситуации на западе Украины и действий правительства по ликвидации последствий наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, также правительство проинформирует о состоянии использования средств на преодоление пандемии COVID-19 и о практике решения кадровых вопросов, относящихся к конституционным полномочиям парламента.

Также Верховная Рада продолжит рассмотрение поправок к проекту закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

В повестке дня нет вопроса об отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины, но кадровые вопросы могут рассматриваться без включения в повестку дня.

Как сообщал УНИАН, Шмыгаль обещает дополнительные средства для ликвидации последствий непогоды на западе Украины.

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