17 октября Израиль отклонил запрос Украины на разговор, хотя, по данным украинской стороны, переговоры на самом деле инициировали израильтяне.

На понедельник был запланирован телефонный разговор министра обороны Израиля Бенни Ганца и его коллеги из Украины Алексея Резникова, но его отменили.

Об этом сообщила израильская газета Haaretz со ссылкой на источники в израильском и украинском правительствах.

Издание сообщает, что в понедельник, 17 октября, Израиль отклонил запрос Украины на разговор. Украинские официальные лица сказали, что переговоры на самом деле инициировала израильская сторона, и сделала это несколько дней назад.

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Издание обратило внимание, буквально незадолго до срыва, в понедельник утром, Россия в лице Дмитрия Медведева возмутилась намерениями Израиля поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и Москвой. Источник в Израиле сообщил, что причиной выпада Медведева было недавнее заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шайа, который выступил за предоставление его страной военной помощи Украине.

По данным Haaretz, попытки наладить координацию между Израилем и Украиной начались еще несколько недель назад. В ближайшем окружении Ганца заявили, что переговоры важны для министра обороны Израиля и что он намерен поговорить с Резниковым в течение нескольких дней. Официальные лица в Украине выразили надежду, что запланированный разговор будет касаться возможности военного сотрудничества.

Издание напомнило, что Ганц и Резников в последний раз разговаривали в апреле. При этом украинский источник сообщил, что очередной разговор был запланирован на 24 августа, День Независимости Украины, но с тех пор переносился пять раз. Источник подчеркнул, что звонок, запланированный на понедельник, был инициирован Израилем, который отменил его за несколько часов до назначенного времени.

Израильские чиновники опровергли эту информацию. Офис министра обороны Израиля заявил, что он, как правило, не комментирует график Ганца.

В то же время в официальном заявлении Минобороны Украины сказано, что ему вообще ничего не известно о разговоре между министрами, запланированном на понедельник или любой другой день.

Израиль и Украина

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО.

На следующий день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский критиковал Израиль за отсутствие помощи Киеву. Так, 24 сентября он заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

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