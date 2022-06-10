"Железный купол", Iron Dome, это самый низкий уровень системы противоракетной обороны Израиля.

О желании Украины купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол" речь идет более чем давно и началась задолго до 24 февраля. Первое упоминание о намерении приобрести систему противоракетной обороны озвучил бывший министр обороны Андрей Таран более года назад в мае 2021 года.

"Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то типа "Железного купола", - заявил тогда чиновник во время визита на одно из оборонных предприятий Украины.

Уже в сентябре 2021 появилась информация о якобы планах США оформить реэкспорт в Украину комплексов "Железный купол", которые Пентагон закупил для обороны своих баз в зоне конфликтов. Но количество имеющихся комплексов в американской армии крайне ограничено – только две батареи. Состав батареи: три пусковые в каждой 10-20 противоракет, радиолокационная станция и пункт управления.

Уже в начале февраля 2022 действующий министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что "Железный купол" не может полноценно защитить стратегические объекты, такие как атомная электростанция, аэродром или оборонное предприятие. А предназначение "Железного купола" в защите "от ракет, которые летят медленно на маленькое расстояние и сделаны в гаражах на территориях соседних стран".

Возможности "Железного купола"

И на самом деле Алексей Резников абсолютно прав, потому что этот комплекс лишь один из самых низких уровней противоракетной обороны Израиля. И его назначение - перехват неуправляемых реактивных снарядов, в первую очередь типа Qassam, которые действительно собираются в подпольных цехах в Палестине.

Такие неуправляемые ракеты обладают только приблизительной точностью и надежностью. Но стоимость таких боеприпасов на порядки ниже противоракеты "Железного купола" Tamir, которая стоит, по разным данным, от 20 до 40 тысяч долларов. Но эффективность "Железного купола" против таких снарядов довольно высока и оценивается в способность перехватывать 9 из 10 неуправляемых реактивных снарядов.

Это связано с возможностями радара "Железного купола" выявлять такие малоразмерные цели, за доли секунды выстраивать их траекторию и автоматически выдавать команду на пуск противоракеты, которая, несмотря на небольшие габариты и вес около 90 кг, имеет собственную радиолокационную головку самонаведения и крайне высокую маневренность. Декларируется, что одна батарея обеспечивает противоракетную оборону на площади до 150 кв. км. Для понимания, площадь Киева без пригородов – 847 кв. км, Харькова – 350 кв. км.

"Железный купол" может уничтожать и обычные воздушные цели, например самолеты. Декларируется перехват целей на дальности до 70 км и на высотах до 7 км. Но реальное боевое использование против самолетов было только один раз, когда из-за ошибки был обстрелян собственный F-15 воздушных сил Израиля. Сообщалось, что ракета заранее была взорвана оператором, но все равно самолет получил незначительные повреждения и вернулся на базу.

Особенности "Железного купола"

Как и любое другое оружие "Железный купол" не следует рассматривать как отдельную единицу, потому что вся военная техника и вооружение работает в единой системе. В частности, "Железный купол" это лишь один из уровней противоракетной обороны Израиля.

В частности, на самом высоком уровне, для перехвата баллистических ракет средней дальности, развернута система Arrow. На среднем уровне работает "Праща Давида", предназначенная для перехвата баллистических ракет оперативно-тактических комплексов, таких как "Искандер" или "Точка-У".

Ниже находится "Железный купол", берущий на себя борьбу с неуправляемыми реактивными снарядами, а для борьбы с артиллерийскими снарядами и минами развертывается лазерный комплекс Iron Beam, обеспечивающий покрытие на расстоянии до 7 км.

Параллельно в Израиле развернута мощная сеть радиолокационных станций, которые ведут постоянный мониторинг угроз и действует автоматизированная система управления всей противовоздушной и противоракетной оборонной.

Также важным аспектом является и цена "Железного купола", разработанного компанией Rafael. Потому что это далеко не дешевая система и, по разным данным, одна батарея стоит от 50 до 170 млн. долларов. Такое большое расхождение данных связано как с закрытостью израильского оборонно-промышленного комплекса, так и методологией расчета.

Характеристики "Железного купола"