Увеличение ВР средств на оборону позволит в полном объеме профинансировать все приоритетные направления до конца года.

Министерство обороны Украины ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год.

Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что сегодняшнее решение Верховной Рады Украины относительно увеличение средств на оборону позволит в полном объеме профинансировать все приоритетные направления до конца года.

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Резников отметил, что ВР проголосовала за изменения в государственный бюджет на 2022 год. "Этот год является экстремальным с точки зрения потребностей обороны. Министерство обороны ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год. Своевременное внесение изменений в бюджет гарантирует, что все приоритетные направления до конца года будут профинансированы в полном объеме. В частности – денежное обеспечение военнослужащих, контракты на поставку оружия и боеприпасов, другие потребности", - сообщил министр. По его словам, это важный элемент устойчивости нашей обороны.

Бюджет на оборону

Сегодня, 18 октября, Верховная Рада приняла закон об увеличении на 387 млрд грн расходов общего фонда государственного бюджета на 2022 год.

За соответствующее решение проголосовали 318 народных депутатов.

Предусмотрены дополнительные расходы на национальную безопасность и оборону за счет осуществления дополнительных внутренних заимствований, в том числе для: Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) – 365,16 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) – 219,13 млрд грн; системы МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) – 12,9 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) – 5,84 млрд грн, Главного управления разведки Минобороны – 3,17 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) – 2,37 млрд грн; Службы безопасности – 3,74 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) – 3,57 млрд грн; администрации Госспецсвязи – 1,25 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) – 1,21 млрд грн; Управления государственной охраны – 594,2 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 570,2 млн грн; Службы внешней разведки – 45 млн грн.

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