Экс-президент России и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача Украине военной помощи от Израиля разрушит все отношения этой страны с Россией.
Об этом он написал в Telegram.
"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", – подчеркнул Медведев.
По словам российского чиновника, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".
Война России против Украины: роль Медведева
Бывший президент России Дмитрий Медведев активно поддерживает так называемую "спецоперацию". Он неоднократно угрожал Украине ударами по центрам принятия решений, а также применением ядерного оружия.
10 октября 2022 года Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск. Медведева обвиняют по ст. 110 ч. 2 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти).
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