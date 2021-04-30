Журналисты "Схем" показали, что во время локдауна народные депутаты от партии "Слуга народа" провели несколькочасовую встречу в загородном гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park.

Журналисты зафиксировали, как народные депутаты от большинства и еще по крайней мере два десятка представителей президентской политсилы в Киевской области пренебрегали карантинными ограничениями, введенными на время локдауна.

Читайте также"Он их подставил": Арахамия придумал еще одно наказание для Тищенко за его скандальную вечеринкуВ частности, журналисты "Схем" показали, что во время локдауну народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, Анатолий Гунько и Артем Культенко и их однопартийцы-депутаты Киевского областного совета провели несколькочасовую встречу в загородном гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park. Совладельцем ресторана в этом заведении является депутат Киевского облсовета от "СН" Сергей Левченко, который тоже присутствовал, передает Украинская правда.

Некоторые из них объяснили собрание в комплексе "парализованной работой облсовета" и невозможностью найти "другой коворкинг".

Автомобиль, которым пользуется председатель комитета по вопросам бюджета и народный депутат "Слуги народа" Юрий Аристов, заметили возле ресторана "Адриатик" в центре Киева 8 апреля. Тогда в столице уже действовал усиленный карантин.

Через час съемочная группа зафиксировала, как с третьего этажа спустился мужчина и покинул ресторан через кухню – им оказался Аристов с компанией людей. Гости ресторана, повар и официант были без защитных масок.

Позже журналисты несколько раз видели, как Аристов посещал этот ресторан, на что тот ответил, что посещал заведение, чтобы "пообщаться с другом".

"Схемы" рассказали, что на вечеринке у заместителя руководителя фракции и кума руководителя Офиса президента Андрея Ермака Николая Тищенко присутствовали ряд коллег. Среди них - Александр Трухин и бывший нардеп от "Слуги народа", а ныне руководитель Черкасской ОГА Александр Скичко с женой.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в отеле на столичном Подоле — по данным СМИ, Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей супруги.

Журналистам удалось узнать детали празднования в карантин дня рождения жены Тищенко: гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.

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Автор: Ирина Погорелая