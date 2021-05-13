Глава фракции отказался делать прогнозы, будет ли 226 голосов за отставку Максима Степанова.

В понедельник фракция "Слуга народа" обсудит вопрос о возможной отставке Максима Степанова с поста министра здравоохранения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя этой фракции Александр Корниенко в эфире одного из телеканалов.

"Давно не секрет, что у нас есть часть людей, которые горячо за увольнение, часть людей, которые не сильно "за", а часть людей, которые горячо против. И здесь надо прийти к согласию", - отметил он.

Корниенко отказался делать прогнозы, будет ли 226 голосов за отставку Степанова. Лишь отметил: "понедельник покажет".

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Вопрос об отставке Степанова

Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.

Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.

Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.

В "Слуге народа" говорят, что имеют несколько кандидатур на должность министра.

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Автор: Надя Пришляк