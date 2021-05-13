В понедельник фракция "Слуга народа" обсудит вопрос о возможной отставке Максима Степанова с поста министра здравоохранения.
Об этом сообщил первый заместитель председателя этой фракции Александр Корниенко в эфире одного из телеканалов.
"Давно не секрет, что у нас есть часть людей, которые горячо за увольнение, часть людей, которые не сильно "за", а часть людей, которые горячо против. И здесь надо прийти к согласию", - отметил он.
Корниенко отказался делать прогнозы, будет ли 226 голосов за отставку Степанова. Лишь отметил: "понедельник покажет".
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Вопрос об отставке Степанова
- Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".
- 28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.
- Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.
- Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.
- В "Слуге народа" говорят, что имеют несколько кандидатур на должность министра.
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