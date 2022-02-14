Зеленский посетит заседании фракции.

Сегодня заседание фракции "Слуга народа" проходит в Офисе президента Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на заседание фракции собираются народные депутаты. Предполагается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Обычно заседание фракции происходит в "Парковом".

Перед заседанием народный депутат Украины Александр Аликсийчук сфотографировался на фоне офиса президента Украины вместе с коллегами по фракции, чтобы опровергнуть информацию в некоторых СМИ, что он находится за границей.

Напомним, что сегодня при участии руководства Верховной Рады должно было состояться совещание под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

"На 16:00 14 февраля запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации вокруг и внутри Украины", - отметила она.

Дейнеко добавила, что к участию приглашены руководство Верховной Рады, представители депутатских фракций и групп, главы комитетов по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности, а также по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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