Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал о деталях сегодняшнего закрытого совещания под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
Отвечая на вопрос о том, где сегодня в 16:00 состоится это совещание и кто из представителей парламента примет в нем участие, спикер рассказал:
"Совещание проходит в помещении Совета национальной безопасности и обороны... Оно будет проходить в соответствующем помещении, которое имеет соответствующие обеспечения относительно требований распространения информации, являющейся государственной тайной".
От имени парламента, добавил Стефанчук, там будет присутствовать его руководство - он сам и оба его заместителя.
Кроме того, там будет по одному представителю от каждой фракции и группы парламента.
"Также будут присутствовать, насколько я знаю, приглашены три председателя комитетов, которые напрямую связаны с вопросами обороны и международной политики", - отметил председатель ВР.
В этой встрече, добавил он, насколько ему известно, участие также будет принимать премьер-министр, представители силового и экономического блоков, представители Вооруженных сил Украины и разведки.
"Там мы будем обсуждать те вопросы, которые связаны с текущей ситуацией в сфере безопасности... Основная задача, которую мы выносим оттуда, - чтобы мы скоординировали свои усилия, и все органы государственной власти могли понимать, какие государственные решения им нужно принимать для того, чтобы обеспечить суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства", - подытожил Стефанчук.
Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь Стефанчука Мария Дейнеко сообщила, что 14 февраля при участии руководства Верховной Рады должно состояться совещание под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
"На 16:00 14 февраля запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации вокруг и внутри Украины", - отметила она.
Дейнеко добавила, что к участию приглашены руководство Верховной Рады, представители депутатских фракций и групп, главы комитетов по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности, а также по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Разбегаются, как тараканы": в сети реагируют на бегство олигархов и бизнесменов из Украины
- Верховная Рада работает и будет работать в штатном режиме-Стефанчук
- Лукашенко утверждает, что никто не планирует воевать против Украины: "мы родные люди, мы соседи"