По его словам, в финале все равно надо садиться за стол переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее пока маловероятно.

Как сообщает Le Figaro в интервью французским СМИ Макрон отметил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны. Впрочем, он отметил, что в гарантиях нуждается и Россия.

О вероятности вступления Украины в НАТО, Макрон считает, что Россия воспримет это решение как конфронтацию.

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"С этой Россией такое трудно представить... Но вступит ли Украина в НАТО - что является не наиболее вероятным сценарием - или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более, что она подверглась агрессии со стороны России", - сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что в конце нужно всем садиться за стол переговоров.

Война в Украине: заявления Макрона

В начале декабря Макрон выступил с предложением предоставить России гарантии безопасности после того, как закончится текущая война против Украины. Он вспомнил гарантии по вопросу расширения НАТО и нарварвся на бурную критику в Европе, не говоря уже об Украине.

"Россия является агрессором, является нарушителем порядка, нарушителем мира, который использует старые советские методы. Если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы перед лицом российской агрессивной политики", – заявили в МИД Польши.

Позже дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии в письменном виде выразили Макрону свое несогласие.

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