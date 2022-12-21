Французский президент объяснил свою позицию по гарантиям для России.

Если Россия не получит гарантии безопасности от Запада, новая война охватит весь европейский континент. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью каналу TF1/LCI.

"День мира потребует обсуждения. В первую очередь гарантий Украине, ее территориальной целостности, ее долгосрочной безопасности. Но также и для России как стороны перемирия и мирного договора", — считает Макрон.

По мнению французского президента, отказ предоставить России такие гарантии провоцирует "интегральную войну, которая охватит весь континент".

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"Одним из существенных моментов является страх России перед тем, что НАТО подойдет к ее дверям, это развертывание оружия, которое может угрожать ей", — отметил Макрон.

Идея Макрона о гарантиях безопасности для России

В начале декабря президент Франции выступил с предложением предоставить России гарантии безопасности после того, как закончится текущая война против Украины. В частности он упомянул гарантии по вопросу расширения НАТО.

Идея Макрона о гарантиях для России вызвала бурную критику в Европе, не говоря уже об Украине.

"Россия является агрессором, является нарушителем порядка, нарушителем мира, который использует старые советские методы. Если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы перед лицом российской агрессивной политики", – заявили в МИД Польши.

Позднее дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии в письменном виде выразили Макрону свое несогласие.

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