Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, в будущем придется вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что западные страны должны помочь Украине получить свершения на поле боя, чтобы заставить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров на украинских условиях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Франции заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я не верю, что смена режима (в России - УНИАН) что-то принесет. Когда я слышу, что многие люди отстаивают смену режима, я бы просто спросил их: на какую смену? Кто следующий? Кто ваш лидер? Как это внедрить? За последние десятилетия мы видели много изменений режимов во многих странах, но они были неудачными", - отметил Макрон.

По его мнению, надо помочь Украине сохранить суверенитет, но одновременно создать баланс на континенте.

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"Вы имеете этот режим (в России) с его навязчивыми идеями, с его народом. Мы хотим, во-первых, помочь Украине сохранить ее территории и суверенитет. И я думаю, что вопрос заключается в том, как сделать разворот и создать идеальный баланс, что позволит представить определенные вещи, стойкие для самой России", - сказал Макрон.

Он добавил, что пока еще слишком рано формулировать окончательное видение ситуации.

Как подчеркнул Макрон, сейчас встает вопрос, как продолжать "оказывать сопротивление и помочь украинцам получить определенные достижения на месте (на поле боя - УНИАН), что вынудит Россию вернуться к столу переговоров на условиях Украины".

По его убеждению, в будущем придется вести переговоры.

Макрон считает, что в России представители власти и народ имеют одинаковые мечты, но надо выяснить, как создать "новую нормальность, приемлемую для них и стойкую для всех нас".

Он подчеркнул, что над этим надо работать.

Заявления Макрона о войне

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон регулярно созванивался с Путиным. Его неоднократно критиковали за это, однако он уверял, что лишь хочет помочь организовать переговоры.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Макрон предлагал ему пойти на территориальные уступки.

Осенью Макрон заявил, что к переговорам придется вернуться однако условия должна диктовать Украина.

В начале зимы он сделал скандальное заявление о том, что России нужно будет предоставить "гарантии собственной безопасности" на переговорах.

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