В частности, это может касаться определенных послаблений для бизнеса".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко отмечает, что следующее заседание парламента может быть посвящено экономическим вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Следующий пакет, следующая встреча, которая может быть Верховной Рады, она точно будет посвящена экономике. Потому что много очень есть сейчас вопросов, требующих быстрой реакции. А это касается и определенных послаблений для бизнеса, которые сделают возможности работать", - отметил Корниенко.

Он добавил, что над этим сейчас работают правительство и Офис президента.

"Мы ждем сейчас этот пакет законов", - добавил депутат.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении наказания за мародерство во время военного положения.

Законом предусмотрено, что похищение на поле боя вещей, находящихся при убитых или раненых (мародерство), - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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