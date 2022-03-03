Гражданские не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против украинского государства, говорится в законе.

Верховная Рада Украины приняла закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" (№7120), которым разрешила выдать огнестрельное оружие гражданским для отражения нападения России.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проводилось в закрытом режиме.

Законом устанавливается, что в период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком и требованиями, установленном Министерством внутренних дел Украины, приказ об утверждении которого, как исключение, не нуждается в государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

В то же время, этот закон не распространяется на военнослужащих и лиц, подлежащих мобилизации.

Применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного в соответствии с настоящим законом, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими во время выполнения ими задач по отпору вооруженной агрессии против Украины в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.

В то же время гражданские лица обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы Национальной полиции Украины не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения в Украине.

За нарушение соответствующих требований гражданские лица несут уголовную ответственность.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и применяется в течение действия военного положения и 10 дней после его прекращения или отмены.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ ворвалась на украинскую территорию. Позже Рада проголосовала за введение военного положения.

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