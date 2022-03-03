Также она ужесточила наказание за кражи и грабеж в условиях военного положения.

Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении наказания за мародерство во время военного положения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, народные депутаты сегодня проголосовали за законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство".

На сайте ВР в настоящее время не указано, сколько депутатов поддержали данный законопроект.

Законом предусмотрено, что хищение на поле боя вещей, находящихся при убитых или раненых (мародерство), - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет (сейчас – от трех до десяти лет - УНИАН).

Изменениями в Уголовный кодекс Украины дополнены составы преступлений, предусмотренные в статьях 185, 186, 187, 189, 191 УК Украины, квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного или чрезвычайного положения. Также повышен минимальный предел наказания в виде лишения свободы по ст. 432 УК Украины с трех до пяти лет.

Согласно закону, кража в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Статьей 186 УК, которая изменена сегодня, предусмотрено наказание за грабеж в условиях военного или чрезвычайного положения - лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Статьей 187 предусмотрено, что завладение имуществом в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Статьей 189 предусмотрено, что вымогательство в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Законом предусмотрено, что присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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