Слаженное взаимодействие Авакова с Зеленским помогло оперативно локализировать пожар на Луганщине - СМИ

Масштабный пожар в Луганской области, охвативший 5 га леса и несколько населённых пунктов, удалось оперативно локализировать благодаря слаженному взаимодействию разных ведомств и оперативной реакции МВД.

Речь об этом идёт в статье «Луганщина в огне. Как проходила спасательная операция по ликвидации масштабных пожаров», опубликованной информагентством «Украинские новости».

«Для МВД 1-е полугодие 2020 года – просто аврал: казалось бы, вот недавно горела Черниговщина и Житомирщина, и вот на днях спасатели разбирали завалы дома на Позняках, казалось бы только вчера министр внутренних дел на западе Украины курировал операцией по ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с затоплением 2 областей, теперь опять пожары – теперь горит восток Украины. В район прибыл Президент, секретарь СНБО, конечно, министр внутренних дел Арсен Аваков. На месте ликвидации последствий пожара развернут пункт жизнеобеспечения, созывается заседание оперативного штаба», - говорится в публикации.

По словам автора, в этом ЧП, как и в предыдущих кризисных ситуациях, основная работа по ликвидации последствий и помощи местному населению легла на плечи правоохранителей.

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«К тушению огня привлечено более 1 200 сотрудников ГосЧС в режиме 24/7, и 293 единицы техники, которые, как сообщил глава МВД, пришлось передислоцировать из 4 областей Украины: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской, - силами местной техники справиться не удалось. Начинается комплексная операция. Спасатели отправились в самый эпицентр пожара, полицейские – эвакуируют местных жителей в безопасное место, десятки пострадавших везут в больницу. Реагируют слаженно. Для устранения опасности мародерства и охраны порядка районы патрулируют дополнительные мобильные группы полицейских», - отмечает он.

Ситуацию с тушением пожара осложняла близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупационных властей.

«Однако при участии главы МВД штаб ООС разрешил использовать пожарные самолёты, благодаря задействованию пожарной авиации за день было сброшено 16 тонн воды. До конца дня источники возгорания локализированы, так что опасность дальнейшего распространения огня в случае, если вновь поднимется ветер, позади. Министр также прокомментировал работу следователей: «Рассматриваем 3 версии – неосторожное обращение с огнём, возгорание в результате погодных условии и умышленный поджог», - говорится в публикации.

Пожар унёс 5 человеческих жизней, стихия оставила без электроснабжения порядка 1 тыс. абонентов, без газа - 1 291 абонента.

При этом автор добавил: «По итогу – работы продолжаются, продолжаются слаженно, в большей части успешной благодаря опыту именно министра внутренних дел. Но глядя на ситуацию в стране, нас в этом году может ожидать ещё не одно чрезвычайное происшествие, да и опасность пожаров остаётся высокой, так как зима была чрезвычайно сухой», - подчеркнул он.

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