Законопроект Безуглой, Мазураша и Федиенко вызвал в сети волну возмущения.

Законопроект о праве убивать солдат, если те самовольно оставят места дислокаций и не будут подчиняться приказам командования, отозван.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В графе о прохождении инициативы указано, что проект отозван.

Авторами скандального предложения стали "слуги народа" Марьяна Безугла, Георгий Мазураш и Александр Федиенко.

Депутаты предлагали убрать из закодавства строчку, предусматривающую применение оружия против нарушителей устава, "не приводя к смерти военнослужащего".

Речь идет о неповиновении солдата, сопротивлении или угрозе командиру, применении армейцем насилия и дезертирстве.

Профильный комитет законопроект пропустил с поправкой, что применение оружия на причинение смерти возможно только в случае угрозы жизни командира или его подчиненных.

Законопроект Безуглой, Мазураша и Федиенко вызвал в сети волну возмущения.

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