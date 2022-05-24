Законопроект о праве убивать солдат, если те самовольно оставят места дислокаций и не будут подчиняться приказам командования, отозван.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
В графе о прохождении инициативы указано, что проект отозван.
Авторами скандального предложения стали "слуги народа" Марьяна Безугла, Георгий Мазураш и Александр Федиенко.
Депутаты предлагали убрать из закодавства строчку, предусматривающую применение оружия против нарушителей устава, "не приводя к смерти военнослужащего".
Речь идет о неповиновении солдата, сопротивлении или угрозе командиру, применении армейцем насилия и дезертирстве.
Профильный комитет законопроект пропустил с поправкой, что применение оружия на причинение смерти возможно только в случае угрозы жизни командира или его подчиненных.
Законопроект Безуглой, Мазураша и Федиенко вызвал в сети волну возмущения.