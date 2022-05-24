Инициаторами законопроекта стали несколько нардепов от "Слуги народа".

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает право командиров ВСУ лишать жизни своих подчиненных в случае, если те самовольно оставляют места дислокации или не выполняют приказов во время военного положения и в условиях боевой обстановки.

Проект закона появился на сайте парламента.

По действующему законодательству, у командиров во время военного положения и в условиях боевой обстановки есть право применять оружие против нарушителей устава, "не приводя к смерти военнослужащего". В новой версии эту строку хотят убрать.

Уголовными правонарушениями в условиях военного положения, боевой обстановки считаются: неповиновение, сопротивление или угроза командиру, применение насилия, дезертирство.

"Законопроект определяет законодательную основу для реализации возможностей прекращать уголовное преступление, подпадающее под признаки уголовного правонарушения, связанного с неповиновением, сопротивлением или угрозой начальнику, применением насилия, самовольным оставлением боевых позиций и определенных мест дислокации военных частей (подразделений) в условиях военного положения или боевой обстановки, с целью задержания такого военнослужащего", - отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Авторами документа являются нардепы "Слуги народа" Марьяна Безуглая, Александр Аликсийчук, Александр Бакумов, Сергей Гривко, Галина Третьякова, Виталий Войцеховский, Георгий Мазурашу, Александр Федиенко.

Профильный комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом, но с уточнением, чтобы применение оружия командирами на причинение смерти применялось лишь в том случае, если существует реальная угроза жизни командира или его подчиненных.

Как сообщал УНИАН, военное положение и мобилизацию в Украине продлили до конца августа. Парламент утвердил указ президента, согласно которому военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.

Вас также могут заинтересовать новости: