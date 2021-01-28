Проект закона "О конституционную процедуру" был разработан в рамках Рабочей группы парламента по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного суда.

Верховная Рада Украины направила в комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона о конституционной процедуре (№4533).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 226 народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

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Перед этим депутаты не поддержали предложение о принятии этого законопроекта в первом чтении. За это проголосовали только 197 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект "О конституционной процедуре" разработан в рамках Рабочей группы Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного суда, созданной распоряжением заместителя председателя парламента от 17 ноября 2020 года.

В чем заключается законопроект

Проект закона "О конституционной процедуре" был подготовлен в связи с необходимостью практической реализации ст. 153 Конституции Украины, которая уполномочивает Верховную Раду определять процедуру деятельности КС путем принятия соответствующего закона. В частности, предлагаемым проектом закона приводятся в соответствие с указанными конституционными требованиями порядок осуществления судом своих полномочий при рассмотрении дел конституционной юрисдикции, основания и порядок обращения к нему, процедура рассмотрения им дел, постановление и исполнение его решений, предоставление выводов.

Законопроектом, в частности, предлагалось установить, что заседание Палаты Конституционного суда является полномочным, если на нем присутствуют не менее 12 судей КС. Решение Суда является принятым Большой палатой, а его вывод - предоставленным, если за это проголосовали не менее 12 судей КС.

В случае наличия у судьи КС реального или потенциального конфликта интересов он должен письменно проинформировать об этом Суд и заявить самоотвод в течение одного рабочего дня с момента выявления им обстоятельств наличия такого конфликта интересов. По тем же основаниям отвод судье КС могут заявить лица, являющиеся участниками, привлеченными участниками конституционного производства.

Отвод (самоотвод) применяется, в частности, если судья прямо или косвенно заинтересован в результате рассмотрения дела; судья является членом семьи или близким родственником лиц, участвующих в деле.

Дела, конституционное производство по которым открыто, Суд рассматривает в порядке письменного или устного производства. Форму производства определяет Сенат, Большая палата.

Порядок работы и график заседаний, пленарных заседаний сенатов, Большой палаты формируется председателем Сената, Палаты в виде повестки дня. С представлением о включении дела в повестку дня могут также обратиться не менее 6 судей КС.

Устанавливается, что в КС действует автоматизированная система документооборота.

Среди прочего, в законе "О Конституционном суде Украины" предлагалось предусмотреть, что привлечение к дисциплинарной ответственности является основанием для увольнения судьи КС.

Конституционный кризис

27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы "О предотвращении коррупции" и "О Конституционном суде Украины", которые обусловлены решением КС.

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Автор: Татьяна Поляковская