Председатель Конституционного суда Украины проверяется на совершение преступлений в составе преступной организации.

Следователь Государственного бюро расследований вызвал председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев, передает пресс-служба ГБР.

"Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного суда Украины на совершение преступлений в составе преступной организации", - отметил он.

По версии ведомства, в настоящее время исследуется "влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов".

Тупицкого проверяют на участие в преступной организации, совершаемых в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

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Cкандальное решение КСУ о декларациях: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Сегодня, 29 октября, на заседании СНБО президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добропорядочности судопроизводства в Конституционном суде.

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Автор: Денис Прядко