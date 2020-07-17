Скандал в Раде: нардепы хотят, чтобы СБУ взялась за Волошина после его слов об отсутствии суверенитета Украины

В частности, лидер "Голоса" Сергей Рахманин отметил, что во время войны "любой намек на территориальную целостность является преступлением".

Группа народных депутатов призвала председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с привлечением правоохранительных органов разобраться с заявлениями народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Олега Волошина относительно суверенитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время заседания ВР.

Возле трибуны собралось несколько десятков депутатов, в частности, от "Европейской солидарности", "Голоса", групп "Партия "За будущее" и "Доверие".

Сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко подчеркнул: "Только что мы стали свидетелями плевка представителя 5-й колонны в украинском парламенте". Он подчеркнул, что это был "плевок" на память "миллионов украинцев, которые погибли, сражаясь за независимость Украины, скитались по политическим лагерям, в тюрьмах, в психиатрических больницах, по чужим землям".

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"Фраза, "страна, у которой нет суверенитета", сказана народным депутатом Украины, представителем отдельной фракции в этом зале. И все наши фракции и группы, которые только что вышли к этой трибуне, требуем от председателя Верховной Рады Украины надлежащей реакции, направления соответствующих запросов, писем в правоохранительные органы. И украинское общество даст оценку. Потому что такой депутат Верховной Рады не может носить это имя - народного избранника независимого суверенного Украинского государства", - подчеркнул Батенко.

В свою очередь, лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин подчеркнул: "У нас идет война - для тех, кто забыл. И во время войны любой намек на территориальную целостность является преступлением, а любой, кто позволяет себе подобные заявления, является врагом".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, во время рассмотрения проекта постановления о Заявлении ВР относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе (№3736) Волошин заявил, что у Украины нет суверенитета, и что она зависит от других государств.

«Страна, у которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом. Вы ничего не сделали для того, чтобы жители Крыма хотели сегодня быть в Украине», - отметил депутат из «ОПЗЖ».

В ответ Разумков заявил: «Я обращаюсь ко всем в этом зале. Мы вчера с вами праздновали годовщину декларации о государственном суверенитете. И давайте - в этом зале никогда не будут затрагиваться вопросы, которые хоть как-то под сомнение будут ставить независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства».

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