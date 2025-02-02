Зеленский отметил, что задержки в поставках оружия приведут к гибели украинцев.

Кадровый скандал в Министерстве обороны, который связан с руководством Агентства оборонных закупок, не должен повлиять на поставки вооружения для украинской армии. За этим следит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

"У нас есть министр обороны, который четко понимает, что если хоть где-то будут паузы в поддержке нашей армии - от дронов до ПВО - это будут не только потери у военных, но и потери среди гражданского населения, будет больше ударов. Будет сильнее Россия. Он не может делать ни одной паузы в поставках. У него есть контракт", - сказал он.

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Зеленский отметил, что министр обороны имеет право делать все необходимое для того, чтобы пауз в поставках оружия не было. Он подчеркнул, что большую часть средств из госбюджета выделяют на поддержку армии и закупки вооружения.

"Если есть деньги, а определенная поставка не пришла, то министр должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было. Потому что это наша жизнь, и это самое главное. И он это выполняет", - добавил президент.

Кадровый скандал в Минобороны - что известно

Напомним, что 24 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о том, что из-за за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами происходили политические игры, "сливы" контрактов и информации. В связи с этим было принято решение о кадровых изменениях. По его словам, Минобороны ставит перед Агентством оборонных закупок (АОЗ) требование вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

Уже спустя четыре дня был уволен Дмитрий Клименков, который занимал должность заместителя министра обороны. Решение было принято на заседании Кабмина.

В этот же день в "Суспільне" со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального антикоррупционного бюро сообщило, что против Умерова было начато уголовное производство из-за возможного злоупотребления властью. Речь идет о возможном совершении министром обороны уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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