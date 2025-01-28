Решение приняло правительство на сегодняшнем заседании.

Кабмин уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова. Он отвечал за вопросы закупок.

Как сообщает Правительственный Telegram-канал, соответствующее распоряжение Кабинет Министров принял на своем заседании 28 января.

Кадровые изменения в Минобороны Украины

Как сообщал УНИАН, недавно министр обороны Украины сообщил о кадровых решениях в связи с проваленным обеспечением армии. За последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами происходили политические игры, "сливы" контрактов и информации, подчеркнул министр. В связи с этим, как информировал Умеров, он принял решение отстранить всех тех, кто провалил эту работу. В частности, отметил, делает в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Также он сообщил, что контракт с Мариной Безруковой, которая возглавляла Агентство оборонных закупок, Министерство обороны не продлевает.

Видео дня

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Он выразил уверенность, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности.

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