Комитет рассмотрел и рекомендовал отклонить альтернативный к основному законопроект, ведь без заключения комитета по всем законопроектам по этому вопросу рассмотрение в сессионном зале состояться не могло.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики разблокировал рассмотрение законопроекта о восстановлении нормы е-декларирования, которая отменена Конституционным судом Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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"Антикоррупционный комитет ВРУ разблокировал рассмотрение законопроектов по возвращению НАПК полномочий, отмененных КСУ! Только что отклонили законопроект 4304-1 авторства Дубинского о возврате полномочий Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, которые отменил КСУ. Тот, который был альтернативен законопроекту спикера. Автор предлагал вообще вывести судей из-под действия закона "О предотвращении коррупции". Подчеркну, не только тех статей, которые отменил КСУ, а всего закона. Этакая "белая кость", "каста неприкасаемых", - рассказал депутат.

Он добавил, что после принятия соответствующего решения по этому законопроекту, теперь есть возможность рассматривать в сессионном зале основной законопроект о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины (№4304).

"При этом, учитывая определенные некорректные формулировки, комитет предлагает дорабатывать инициативу спикера с применением статьи 116 регламента. Это позволит переписать ряд формулировок, в частности заменить термин "восстановление статей" на "изложить статьи в новой редакции", - отметил Юрчишин.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС со дня вступления в силу закона. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№4304) являются Разумков и члены различных фракций парламента, в частности "Евросолидарности","Голоса" и "Слуги народа".

5 ноября Разумков заявил, что законопроект о восстановлении нормы е-декларирования, отмененной Конституционным судом, будет рассматриваться уже на следующей пленарной неделе. Он отметил, что 2 ноября почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции относительно законопроекта о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины (№ 4304). "Но по непонятным для меня причинам вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня, после того, как профильный комитет его рассмотрел и предложил Верховной Раде принять за основу и в целом, один из наших коллег, Александр Дубинский внес альтернативный законопроект - 4304-1", - сказал Разумков.

Он добавил, что не будет комментировать это действие, и подчеркнул, что парламент не нарушает законы. "Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон, потому что нет заключения комитета... Я думаю, что мы сейчас сократим сроки и рассмотрим этот законопроект на следующей пленарной неделе. С другим пакетом законопроектов, которые также важны для Верховной Рады, для урегулирования этого кризиса", - заявил председатель ВР.

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Автор: Татьяна Поляковская