В партии считают, что «кнопокодавство» подрывает доверие избирателей к депутатам.

Во всех городских и областных советах следует ввести систему голосования, что делает невозможным «кнопкодавство». Об этом говорится в заявлении партии "УДАР" Виталия Кличко, опубликованной на ее странице в Фейсбук.

В партии считают, что «кнопокодавство» подрывает доверие избирателей к депутатам.

"Партия "УДАР" призывает городские и областные советы по всей стране ввести систему, которая делает невозможным неперсональное голосование. Избиратели должны быть уверены, что их представители не злоупотребляют своими правами и обязанностями и голосуют исключительно персонально. Потому что каждая манипуляция и нечестное голосование подрывают доверие избирателей к депутатскому корпусу в целом», – отмечается в заявлении.

В «Ударе» напомнили, что последовательно отстаивали и отстаивают принципы персонального голосования с 2012 года.

«После выборов 2012 года народные депутаты фракции «УДАР» в парламенте инициировали и отстаивали введение в Верховной Раде системы, которая делает невозможным голосование за другого депутата. Киев, после избрания мэром лидера партии Виталия Кличко, первым в Украине, в 2015 году ввел систему голосования Рада-4 в Киевсовете. То есть, уже почти 6 лет в столице невозможно «кнопкодавство», а значит и политическая коррупция», – отмечают авторы заявления.

В партии отметили, что наконец система голосования с применением сенсорной кнопки, которая должна сделать невозможным голосование депутатов и за своих коллег, заработала в Верховной Раде.

"Система, которая ждала своего внедрения более 10 лет. За это время украинский парламент столкнулся не с одним скандалом относительно сомнительности голосования за тот или иной закон. Журналисты неоднократно ловили представителей депутатского корпуса на голосовании за других нардепов», – сообщают авторы заявления.

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Автор: УНИАН